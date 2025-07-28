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Головне за понеділок, 28 липня: понад 130 боєзіткнень, роковини російського теракту в Оленівці

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, новий ультиматум Трампа. Яким запам’ятається 1251-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 28 липня: понад 130 боєзіткнень, роковини російського теракту в Оленівці
Росіяни атакували магазин на Сумщині чотирма ударними БпЛА
Фото: Сумська ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 липня відбулося 131 бойове зіткнення.

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З початку доби найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку. Також активні бойові дії точились на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 липня – в новині.

За період повномасштабної війни Україна звільнила з полону Росії 5 857 людей, поза обмінами – ще 555. За результатами стамбульських перемовин з росіянами звільнили уже більш ніж 1000 воїнів, сказав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні він провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і допомогою їм. Зокрема з представниками Координаційного штабу, служб, які долучені до обмінів, командою Офісу президента і самими звільненими з полону.

28 липня – День вшанування пам’яті загиблих і закатованих в російському полоні. Цю дату обрали через російський теракт в Оленівці, скоєний три роки тому.

Суд над російським військово-політичним керівництвом може відбутися і до того, як воно піде з посади. Правило про неможливість суду до завершення повноважень не є абсолютним, пояснив у інтерв'ю LB live посол України в Нідерландах, колишній генеральний прокурор Андрій Костін.

Все залежатиме від подальшого рішення самого суду. А поки що для розслідування злочинів не потрібно чекати роки.

Можна збирати докази і передати до суду одразу після того, як так звана трійка – президент, прем'єр і міністр закордонних справ – підуть з посад.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю.  

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав Путіну для досягнення перемир'я з Україною.

Під час спілкування із журналістами у Шотландії у рамках зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп заявив, що розчарований Путіним через продовження війни, пише Bloomberg. "Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований ним. Тому нам доведеться подивитися, і я скорочу ці 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості", – сказав президент Трамп.

Як пише "Укрінформ", під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп заявив, що встановлює новий термін – близько десяти або дванадцяти днів від сьогодні. "Немає сенсу чекати", – наголосив Трамп.

Серед постраждалих пасажирів аварії потяга у Німеччині п'ятеро громадян України, пише "Інтерфакс.Україна" з посиланням на заяву Генерального консульства України в Мюнхені.

"Серед пасажирів перебували зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні", — ідеться у повідомленні.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.

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