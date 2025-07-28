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Унаслідок залізничної аварії у Німеччині постраждали п'ятеро українців, серед них - діти

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.

Унаслідок залізничної аварії у Німеччині постраждали п'ятеро українців, серед них - діти
Фото: Bild

Серед постраждалих пасажирів аварії, яка сталася за участі потяга у Німеччині, п'ятеро громадян України.

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Про це пише "Інтерфакс.Україна" з посиланням на заяву Генерального консульства України в Мюнхені.

"Серед пасажирів перебували, зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні", — ідеться у повідомленні.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені. У відомстві наголошують, що консули готові надавати необхідне сприяння. 

Причини інциденту встановлюються.
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