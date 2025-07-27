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У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі

Поїзд прямував із Зігмарінгена до Ульма. В ньому було близько 100 пасажирів.

У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі
Фото: Bild

У Німеччині щонайменше троє людей загинули, 30 зазнали поранень у залізничній катастрофі на південному заході країни.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецькі ЗМІ. 

Зазначається, що пасажирський поїзд зійшов із рейок у федеральній землі Баден-Вюртенберг, біля міста Рідлінінген, у горбистій та лісистій місцевості. Як випливає з фото і відео, що поширюються в мережі, рятувальникам уже вдалося дістатися місця події.

Поїзд прямував із Зігмарінгена до Ульма. В ньому було близько 100 пасажирів.
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