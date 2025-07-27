Рубіо виступив із критикою в бік самопроголошеного президента Венесуели

Держсекретар наголосив, що режим Мадуро не є легітимним урядом Венесуели.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ніколас Мадуро не є президентом Венесуели.

Про це йдеться в дописі Рубіо у соцмережі Х.

Держсекретар наголосив, що режим Мадуро не є легітимним урядом Венесуели.

Натомість Рубіо звинуватив самопроголошеного президента у тому, що той є головою наркокартелю De Los Soles («Картель Сонць»), «наркотерористичної організації, яка захопила країну».

Також держекретар нагадав, що Мадуро звинувачують у ввезенні наркотиків до Сполучених Штатів.