Рубіо виступив із критикою в бік самопроголошеного президента Венесуели

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ніколас Мадуро не є президентом Венесуели.
Про це йдеться в дописі Рубіо у соцмережі Х.
Держсекретар наголосив, що режим Мадуро не є легітимним урядом Венесуели.
Натомість Рубіо звинуватив самопроголошеного президента у тому, що той є головою наркокартелю De Los Soles («Картель Сонць»), «наркотерористичної організації, яка захопила країну».
Також держекретар нагадав, що Мадуро звинувачують у ввезенні наркотиків до Сполучених Штатів.
- За інформацію, яка б допомогла його заарештувати, американська влада готова надати винагороду у 15 мільйонів доларів.
- Вашингтон не визнає Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі у 2024 році, а лише його опонента Едмундо Гонзалеса.
- Невдовзі після виборів Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем виборів.
- Згодом Штати навіть арештували літак Мадуро, заявивши, що придбання повітряного судна було зроблене в обхід санкцій.