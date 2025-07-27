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Рубіо виступив із критикою в бік самопроголошеного президента Венесуели

Держсекретар наголосив, що режим Мадуро не є легітимним урядом Венесуели.

Рубіо виступив із критикою в бік самопроголошеного президента Венесуели
держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ніколас Мадуро не є президентом Венесуели.

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Про це йдеться в дописі Рубіо у соцмережі Х.

Держсекретар наголосив, що режим Мадуро не є легітимним урядом Венесуели.

Натомість Рубіо звинуватив самопроголошеного президента у тому, що той є головою наркокартелю De Los Soles («Картель Сонць»), «наркотерористичної організації, яка захопила країну». 

Також держекретар нагадав, що Мадуро звинувачують у ввезенні наркотиків до Сполучених Штатів.

  • За інформацію, яка б допомогла його заарештувати, американська влада готова надати винагороду у 15 мільйонів доларів.
  • Вашингтон не визнає Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі у 2024 році, а лише його опонента Едмундо Гонзалеса.
  • Невдовзі після виборів Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем виборів.
  • Згодом Штати навіть арештували літак Мадуро, заявивши, що придбання повітряного судна було зроблене в обхід санкцій.
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