Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
ГоловнаСвіт

Axios: США можуть переглянути стратегію війни у Газі

Під час зустрічі з родинами заручників Рубіо кілька разів заявив, що адміністрації потрібно "переосмислити" свою стратегію щодо Гази.

Axios: США можуть переглянути стратегію війни у Газі
Державний секретар США Марко Рубіо під час слухання в Сенаті, Вашингтон, 20 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Через шість місяців після початку свого президентства президент Трамп не наблизився до завершення війни в Газі. Гуманітарна криза в анклаві погіршилася й переговори зайшли в глухий кут. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як пише Axios, після провалу чергового раунду перемовин 25 липня, розчарований держсекретар Марко Рубіо заявив на зустрічі із родинами заручників, що потрібно "серйозно переглянути ситуацію".

Як пише видання, свою передвиборчу кампанію Трамп будував зокрема на обіцянках покласти край війні у Газі та повернути заручників додому. У міру того, як війна затягується, серед  прихильників президента США з'являються розбіжності в питанні підтримки максималістської військової стратегії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Зрив переговорів про припинення вогню, який стався після того, як ХАМАС не прийняв останні умови припинення вогню, а Ізраїль відкликав своїх переговорників на знак протесту, став поворотним моментом для політики адміністрації Трампа.

Ізраїльські чиновники не були впевнені, чи це була переговорна тактика, чи справжня зміна курсу з боку Трампа — "зелене світло" для Нетаньягу на використання ще більш радикальних військових заходів.

Під час зустрічі з родинами заручників у Держдепартаменті у п'ятницю Рубіо кілька разів заявив, що адміністрації потрібно "переосмислити" свою стратегію щодо Гази та "прийти до президента з новими варіантами".

  • Трамп перед візитом до Шотландії заявив, що ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню із Ізраїлем і тепер лідерів угрупування будуть переслідувати.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies