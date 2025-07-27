Axios: США можуть переглянути стратегію війни у Газі

Під час зустрічі з родинами заручників Рубіо кілька разів заявив, що адміністрації потрібно "переосмислити" свою стратегію щодо Гази.

Державний секретар США Марко Рубіо під час слухання в Сенаті, Вашингтон, 20 травня 2025 року

Через шість місяців після початку свого президентства президент Трамп не наблизився до завершення війни в Газі. Гуманітарна криза в анклаві погіршилася й переговори зайшли в глухий кут.

Як пише Axios, після провалу чергового раунду перемовин 25 липня, розчарований держсекретар Марко Рубіо заявив на зустрічі із родинами заручників, що потрібно "серйозно переглянути ситуацію".

Як пише видання, свою передвиборчу кампанію Трамп будував зокрема на обіцянках покласти край війні у Газі та повернути заручників додому. У міру того, як війна затягується, серед прихильників президента США з'являються розбіжності в питанні підтримки максималістської військової стратегії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Зрив переговорів про припинення вогню, який стався після того, як ХАМАС не прийняв останні умови припинення вогню, а Ізраїль відкликав своїх переговорників на знак протесту, став поворотним моментом для політики адміністрації Трампа.

Ізраїльські чиновники не були впевнені, чи це була переговорна тактика, чи справжня зміна курсу з боку Трампа — "зелене світло" для Нетаньягу на використання ще більш радикальних військових заходів.

Під час зустрічі з родинами заручників у Держдепартаменті у п'ятницю Рубіо кілька разів заявив, що адміністрації потрібно "переосмислити" свою стратегію щодо Гази та "прийти до президента з новими варіантами".