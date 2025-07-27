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Таїланд і Камбоджа можуть провести переговори вже сьогодні після погроз Трампа

Міністри закордонних справ обох сторін планують незабаром почати перемовини.

Таїланд і Камбоджа можуть провести переговори вже сьогодні після погроз Трампа
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай
Фото: EPA/UPG

Таїланд і Камбоджа можуть провести переговори вже сьогодні, щоб зупинити смертельні прикордонні зіткнення після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон не укладатиме торговельних угод з жодною з країн, поки триває конфлікт.

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Про це пише Reuters.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай заявив, що міністри закордонних справ обох сторін можуть незабаром провести переговори. Однак для будь-якої угоди про припинення вогню необхідні такі умови: двостороннє вирішення суперечки, виведення військ та використання летальної зброї. 

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет, який вітає прагнення Трампа припинити конфлікт, вже доручив своєму міністру закордонних справ переговорити з державним секретарем США Марко Рубіо для координації мирних переговорів з Бангкоком.

Після окремих дзвінків з лідерами Таїланду та Камбоджі в суботу Трамп у дописах на Truth Social заявив, що вони домовилися “швидко розробити угоду про припинення вогню”.

Пхумтам заявив Трампу, що Таїланд хоче гарантій, що умови будь-якої угоди про припинення вогню не будуть скасовані. Міністр закордонних справ Таїланду Маріс Сангіампонгса та Рубіо також планують провести переговори, сказав він.

  • Конфлікт між країнами триває десятиліттями через спірні ділянки 817-кілометрового кордону, зокрема, навколо храмів Та Моан Тхом і Преах Віхеар. У 1962 році Міжнародний суд передав Преах Віхеар Камбоджі, але з 2008 року там неодноразово відбувалися збройні сутички.
  • У червні Камбоджа заявила, що подала позов до суду для врегулювання спору, тоді як Таїланд відмовляється визнавати його юрисдикцію і наполягає на двосторонньому підході.
  • Давній прикордонний спір між Таїландом і Камбоджею переріс у кривавий конфлікт 24 липня, коли війська обох країн зіткнулися в кількох районах. Уряд Таїланду повідомив,про загиблих одразу. Камбоджійська сторона вперше офіційно визнала втрати: 5 військових і 8 цивільних, у Таїланді — 7 військових і 13 цивільних. 
  • Війська використовували реактивні установки та артилерію для обстрілів. У п’ятницю Вечаячай заявив журналістам, що інтенсивність бойових дій зростає, а Таїланд попередив, що конфлікт "може перерости у війну".
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