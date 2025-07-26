Бої між Таїландом і Камбоджею тривають третю добу: відомо про понад 30 загиблих

Наслідки сутичок між Таїландом та Камбоджею

Бої на кордоні Таїланду і Камбоджі тривають третій день поспіль. Обидві сторони заявляють про самооборону та закликають одна одну до припинення вогню і переговорів, пише Reuters.

Із початку загострення конфлікту загинуло понад 30 осіб, понад 130 тисяч стали переміщеними особами. У суботу сталися нові зіткнення в провінціях Трат (Таїланд) і Поусат (Камбоджа), що за 100 км від основного району конфлікту.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який головує в АСЕАН, заявив про готовність сприяти встановленню перемир’я:

За даними Камбоджі, внаслідок боїв загинули 5 військових і 8 цивільних, у Таїланді — 7 військових і 13 цивільних. Влада Сісакету (Таїланд) переобладнала університетський кампус для тимчасового розміщення понад 5 тисяч осіб.

МЗС Камбоджі заявило, що Таїланд здійснив «навмисний, неспровокований і незаконний напад» і продовжує перекидання військ. Камбоджа закликала міжнародну спільноту засудити дії Таїланду.

Таїланд, зі свого боку, заявив у Раді Безпеки ООН, що Камбоджа почала наступ у четвер і двічі застосувала міни на його території. Посол Таїланду Чердчай Чайваївід закликав Камбоджу «негайно припинити бойові дії й відновити діалог».