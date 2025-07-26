Reuters: ЄС розглядає можливість прискореної відмови від російського газу

Восени Європарламент проголосує за те, щоб підтвердити свою позицію для переговорів з країнами ЄС щодо заборони.

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо пришвидшення відмови ЄС від російського газу до січня 2027 року, пише Reuters з посиланням на текст документів з якими ознайомилося агентство.

Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС заборонити імпорт російського газу - відправною точкою є юридична пропозиція Європейської комісії, зроблена минулого місяця, про поетапне припинення імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Деякі законодавці Європарламенту запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Пропозиції внесли Інес Вайдер від правоцентристської Європейської народної партії та Вілле Нііністьо від фракції "Зелених".

Дипломати країн ЄС заявили, що малоймовірно, що уряди погодяться перенести заборону російського газу на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль впливу для забезпечення інших змін у переговорах.

Наприклад, Вайдер також запропонувала вимогу до урядів накладати штрафні санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом відкликання ліцензій на торгівлю енергоносіями. Нііністьо хоче повної заборони імпорту російської нафти з 1 січня 2027 року, чого не запропонувала Єврокомісія.

Європейський парламент восени проголосує, щоб підтвердити свою позицію щодо переговорів з країнами ЄС щодо заборони.

Остаточні заходи потребують схвалення Парламенту та кваліфікованої більшості країн ЄС, а це означає, що їх не можуть заблокувати члени ЄС Угорщина та Словаччина, які досі імпортують російський газ трубопроводом і виступають проти планів ЄС.

Близько 19% газу до Європи минулого року надійшло з Росії через трубопровід "Турецький потік" та поставок СПГ. Очікується, що ця частка знизиться до 13% у 2025 році, порівняно з приблизно 45% до 2022 року.