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На одному з важливих напрямків фронту Сили безпілотних систем ЗСУ знищили район оборони противника

Ліквідовано живу силу окупантів та ворожі укріплені позиції.

На одному з важливих напрямків фронту Сили безпілотних систем ЗСУ знищили район оборони противника
Фото: скріншот

Оператори Сил безпілотних систем на одному із ключових напрямків фронту знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника.

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Про це повідомили у Силах безпілотних систем. 

На одному із ключових напрямків оператори 9 окремої бригади безпілотних систем знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції.

Противник намагався діяти приховано, накопичував особовий склад в укриттях і пересувався під покровом ночі.
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