Ліквідовано живу силу окупантів та ворожі укріплені позиції.

Оператори Сил безпілотних систем на одному із ключових напрямків фронту знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

На одному із ключових напрямків оператори 9 окремої бригади безпілотних систем знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції.

Противник намагався діяти приховано, накопичував особовий склад в укриттях і пересувався під покровом ночі.