Оператори Сил безпілотних систем на одному із ключових напрямків фронту знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем.
На одному із ключових напрямків оператори 9 окремої бригади безпілотних систем знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції.
Противник намагався діяти приховано, накопичував особовий склад в укриттях і пересувався під покровом ночі.
- За минулу добу українські військові ліквідували 1080 окупантів, знищили 7 танків та 35 артилерійських систем ворога.