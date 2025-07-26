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Сили ППО уночі знищили 183 ударних БпЛА та 17 ворожих ракет

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Сили ППО уночі знищили 183 ударних БпЛА та 17 ворожих ракет
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 липня РФ застосувала проти України 235 засобів повітряного нападу – 208 БпЛА та 27 ракет різних типів. Сили ППО знищили 183 ударних БпЛА та 17 ворожих ракет.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 26 липня (із 20.00 25 липня) противник атакував 235-ма засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет різних типів):

  • 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф, Гвардійське - ТОТ Криму;
  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. - рф., Єйська та ТОТ Криму;
  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.);
  • 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл., рф та ТОТ Запорізької обл.).

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника:

  • 183 ударних БпЛА;
  • 17 ракет різних типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях.

Володимир Зеленський відреагував на масований нічний обстріл по Дніпропетровщині, Харкову та Сумщині: не може бути жодної тиші у відповідь на російський терор.
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