Сили ППО уночі знищили 183 ударних БпЛА та 17 ворожих ракет

У ніч на 26 липня РФ застосувала проти України 235 засобів повітряного нападу – 208 БпЛА та 27 ракет різних типів. Сили ППО знищили 183 ударних БпЛА та 17 ворожих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 26 липня (із 20.00 25 липня) противник атакував 235-ма засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет різних типів):

208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф, Гвардійське - ТОТ Криму;

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. - рф., Єйська та ТОТ Криму;

8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл.);

7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл., рф та ТОТ Запорізької обл.).

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника:

183 ударних БпЛА;

17 ракет різних типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях.

Володимир Зеленський відреагував на масований нічний обстріл по Дніпропетровщині, Харкову та Сумщині: не може бути жодної тиші у відповідь на російський терор.