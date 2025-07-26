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Сили оборони за добу ліквідували ще 1080 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 048 330 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1080 окупантів
Фото: Міністерство оборони України

За минулу добу українські військові ліквідували 1080 окупантів, знищили 7 танків та 35 артилерійських систем ворога.

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Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 048 330 (+1080) осіб
  • танків – 11056 (+7) од
  • бойових броньованих машин – 23059 (+7) од
  • артилерійських систем – 30812 (+35) од
  • РСЗВ – 1448 (+2) од
  • засоби ППО – 1201 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125)
  • крилаті ракети – 3535 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дані уточнюються.
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