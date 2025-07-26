Сили оборони за добу ліквідували ще 1080 окупантів

За минулу добу українські військові ліквідували 1080 окупантів, знищили 7 танків та 35 артилерійських систем ворога.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 048 330 (+1080) осіб
- танків – 11056 (+7) од
- бойових броньованих машин – 23059 (+7) од
- артилерійських систем – 30812 (+35) од
- РСЗВ – 1448 (+2) од
- засоби ППО – 1201 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+125)
- крилаті ракети – 3535 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56371 (+158)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.