Сили оборони за добу ліквідували ще 1080 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові ліквідували 1080 окупантів, знищили 7 танків та 35 артилерійських систем ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 048 330 військових.

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