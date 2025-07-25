Шуляк: до лав ЗСУ долучилися майже 9 500 засуджених з місць позбавлення волі

Очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк повідомила кількість засуджених українців, які долучились до ЗСУ.
“До лав ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених з місць позбавлення волі, серед них — 100 жінок”, - повідомила Шуляк.
Депутатка уточнила, що вони виконують завдання на фронті, зокрема на передовій.
Шуляк нагадала, що не можуть бути мобілізовані засуджені до позбавлення волі за злочини:
- проти основ національної безпеки України;
- умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;
- сексуальне насильство (статті 152-156/1);
- засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп’яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;
- ті, хто посягав на життя правоохоронців;
- ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;
- ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).
Мобілізація засуджених
- У травні 2024 Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила інститут умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни.
- Дозвіл на мобілізацію для засуджених містить і основний мобілізаційний законопроєкт, але цей окремий документ деталізує, кого саме можуть залучити до служби. Докладно – в матеріалі LB.ua "Засуджених - на фронт".