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Шуляк: до лав ЗСУ долучилися майже 9 500 засуджених з місць позбавлення волі

Серед них - 100 жінок.

Шуляк: до лав ЗСУ долучилися майже 9 500 засуджених з місць позбавлення волі
Ілюстративне фото
Фото: Олена Шуляк

Очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк повідомила кількість засуджених українців, які долучились до ЗСУ.

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“До лав ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених з місць позбавлення волі, серед них — 100 жінок”, - повідомила Шуляк. 

Депутатка уточнила, що вони виконують завдання на фронті, зокрема на передовій.

Шуляк нагадала, що не можуть бути мобілізовані засуджені до позбавлення волі за злочини:

  • проти основ національної безпеки України;
  • умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;
  • сексуальне насильство (статті 152-156/1);
  • засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп’яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;
  • ті, хто посягав на життя правоохоронців;
  • ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;
  • ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

Мобілізація засуджених 

  • У травні 2024 Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила інститут умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни. 
  • Дозвіл на мобілізацію для засуджених містить і основний мобілізаційний законопроєкт, але цей окремий документ деталізує, кого саме можуть залучити до служби. Докладно – в матеріалі LB.ua "Засуджених - на фронт".
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