Шуляк: до лав ЗСУ долучилися майже 9 500 засуджених з місць позбавлення волі

Очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк повідомила кількість засуджених українців, які долучились до ЗСУ.

“До лав ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених з місць позбавлення волі, серед них — 100 жінок”, - повідомила Шуляк.

Депутатка уточнила, що вони виконують завдання на фронті, зокрема на передовій.

Шуляк нагадала, що не можуть бути мобілізовані засуджені до позбавлення волі за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство (статті 152-156/1);

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп’яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

Мобілізація засуджених