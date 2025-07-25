На вихідні на заході та півночі періодично падатимуть дощі

У суботу у північно-східній частині України - подекуди град і шквали 15-20 м/с.

26-28 липня в Україні очікують на різноманітну по території України погоду.

Як повідомив Гідрометцентр, на вихідні у південній частині утримається суха із сильною спекою погода; на решті території буде також жарко і переважно сухо, однак на заході та півночі періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності. Дещо свіжіше вдень буде лише в західних областях.

«Атмосферні фронти з заходу більше впливатимуть на погоду західних, північних, Вінницької та Черкаської областей, особливо 27-28 липня, зумовлюючи там нестійку погоду з помірними, місцями значними дощами», - повідомили синоптики.

Зокрема, в суботу, 26 липня, у північно-східній частині держави пройдуть грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Завтра на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°, на півдні до 24°; вдень у західних та північних областях 24-29°, у центральних, східних та Закарпатській областях 28-33°, у південній частині сильна спека 35-36°.