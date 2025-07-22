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Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в кількох областях у найближчі години та вночі

Громадян закликали бути обережними.

Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в кількох областях у найближчі години та вночі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Синоптики попередили про грози, град і шквали – жовтий рівень небезпеки в кількох областях України, передає ДСНС. 

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У найближчі години та вночі 23 липня в північних, центральних областях, Харківщині, а вдень 23 липня — і на Лівобережжі синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози, місцями град і шквали 15–20 м/с. 

Оголошений І рівень небезпеки (жовтий).

Окреме попередження — для Києва та Київської області. Тут негода також вируватиме найближчими годинами та вночі: можливі грози, град і сильний вітер.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Рятувальники закликають громадян бути обережними.
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