У Києві затримали двох паліїв, які на замовлення знищили 4 автомобілі

У Києві затримали двох паліїв, які на замовлення знищили чотири автомобілі у Шевченківському районі столиці, їм повідомлено про підозру.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Один із підозрюваних - 57-річний чоловік - на замовлення спалив три автівки. Чоловік обливав їх легкозаймистою рідиною та підпалював. За кожну машину замовники обіцяли заплатити йому по 1000 доларів США. У затриманого вилучили мобільний телефон із фото та відео підпалів, а також легкозаймисті речовини.

Також правоохоронці затримали 20-річного молодика, який виконував такі ж замовлення за 1300 доларів США за кожну знищену машину.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме - умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно затримали паліїв, які "працювали" на Росію в різних регіонах України. Серед агентів – школярка з мамою.