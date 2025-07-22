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У Києві затримали двох паліїв, які на замовлення знищили 4 автомобілі

За кожну спалену автівку їм обіцяли біля 1000 доларів.

У Києві затримали двох паліїв, які на замовлення знищили 4 автомобілі
Фото: Прокуратура Києва

У Києві затримали двох паліїв, які на замовлення знищили чотири автомобілі у Шевченківському районі столиці, їм повідомлено про підозру.

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Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Один із підозрюваних - 57-річний чоловік - на замовлення спалив три автівки. Чоловік обливав їх легкозаймистою рідиною та підпалював. За кожну машину замовники обіцяли заплатити йому по 1000 доларів США. У затриманого вилучили мобільний телефон із фото та відео підпалів, а також легкозаймисті речовини.

Також правоохоронці затримали 20-річного молодика, який виконував такі ж замовлення за 1300 доларів США за кожну знищену машину.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме - умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. 

Нещодавно затримали паліїв, які "працювали" на Росію в різних регіонах України. Серед агентів – школярка з мамою. 
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