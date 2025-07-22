Через загибель юнака на атракціоні у Києві судитимуть п’ятьох осіб

Їх звинувачують у тому, що вони допустили порушення у роботі атракціону.

Через загибель юнака унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро у Києві судитимуть п’ятьох осіб.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до суду скерували обвинувальний акт стосовно п’яти осіб:

проєктанта атракціону,

директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта, який проводив огляд атракціону,

підприємця, що управляв канатною дорогою з 2024 року

колишнього інженера з технічного нагляду КП "Плесо".

21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув.

Встановили, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків, зокрема, передбачали використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната.

Директор товариства затвердив цей технічний проєкт, а експерт приватної установи, що проводив експертизу переправи для підприємця, щоб той отримав дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою, не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.

ФОП, який отримав канатну дорогу в управління, згідно з інструкцією повинен був проводити щоденний огляд атракціону перед початком роботи та відреагувати на неналежний стан каната.

Цих чотирьох обвинувачених судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей (ч. 2 статті 272 КК України).

Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону. Його судитимуть за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).