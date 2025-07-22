Через загибель юнака на атракціоні у Києві судитимуть п’ятьох осіб

Через загибель юнака унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро у Києві судитимуть п’ятьох осіб.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до суду скерували обвинувальний акт стосовно п’яти осіб:
- проєктанта атракціону,
- директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта, який проводив огляд атракціону,
- підприємця, що управляв канатною дорогою з 2024 року
- колишнього інженера з технічного нагляду КП "Плесо".
21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув.
Встановили, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків, зокрема, передбачали використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната.
Директор товариства затвердив цей технічний проєкт, а експерт приватної установи, що проводив експертизу переправи для підприємця, щоб той отримав дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою, не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.
ФОП, який отримав канатну дорогу в управління, згідно з інструкцією повинен був проводити щоденний огляд атракціону перед початком роботи та відреагувати на неналежний стан каната.
Цих чотирьох обвинувачених судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей (ч. 2 статті 272 КК України).
Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону. Його судитимуть за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
- У січні 2021 року у КМДА повідомили, що переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова" стало ТОВ "Активна країна".
- Замовником проєкту канатної дороги було комунальне підприємство "Плесо”. Його загальна вартість ‒ орієнтовно 3,6 мільйона гривень.
- У Київській міській прокуратурі заявили, що прокурори ще в 2021 році намагалися зупинити роботу атракціону, звернувшись до Господарського суду Києва з позовом. У ньому прокуратура просила визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11 січня 2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали "Активну країну". У прокуратурі зазначили, що ця компанія не мала без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їхню потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.
- Відповідачами у справі були Виконавчий орган, КП "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу.
- Однак Господарський суд Києва своїм рішенням від 2 грудня 2021 року відмовив у задоволенні позову. Це рішення залишили у силі постанова Північного апеляційного господарського суду від 16 червня 2022 року та постанова Верховного Суду від 14 вересня 2022 року.
- Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Також під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.