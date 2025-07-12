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У Києві затримали підозрюваного у вбивстві підприємця 8 липня

Після скоєного злочину чоловік замаскувався і в той же день виїхав до Одеси.

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві підприємця 8 липня

У Києві поліцейські затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві підприємця на Троєщині. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

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8 липня близько 7 години ранку до столичної поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі столиці, внаслідок якої загинув чоловік. 

До розкриття злочину залучили оперативників столичного главку та територіального підрозділу, слідчих, криміналістів, фахівців кримінального аналіз та інші служби.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий – місцевий мешканець, 1977 року народження, перебував у салоні мікроавтобусу, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив зі зброї в його сторону, після чого втік. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.

“За результатами спецоперації ми розшукали та вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, якого зловмисник позбувся. Після скоєного підозрюваний використовував засоби маскування та в той же день виїхав до Одеси”, ‒ розповів начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення. 

За клопотанням правоохоронців зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.
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