Суд залишив під вартою екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу до 7 вересня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.
Як повідомили на фейсбук-сторінці суду у фейсбуці, сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно.
Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн.
У випадку внесення застави на підозрювану покладаються такі обов’язки:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
- не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.
Тетяну Крупу підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Справа Тетяни Крупи
- 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
- Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
- 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. Згодом заставу зменшували ще декілька разів.
- Востаннє їй подовжили запобіжний захід у травні цього року.