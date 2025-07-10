Суд залишив під вартою екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу до 7 вересня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Як повідомили на фейсбук-сторінці суду у фейсбуці, сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно.

Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн.

У випадку внесення застави на підозрювану покладаються такі обов’язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Тетяну Крупу підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Справа Тетяни Крупи