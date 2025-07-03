​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоПодії

Апеляція підтвердила конфіскацію трьох автомобілів та квартири в Києві у посадовця міграційної служби

Це рішення ухвалене завдяки механізму цивільної конфіскації.

Апеляція підтвердила конфіскацію трьох автомобілів та квартири в Києві у посадовця міграційної служби
Фото: Центр протидії корупції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення, яким визнали необґрунтованими активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь Державної міграційної служби у місті Києві Андрій Донсков, передає Центр протидії корупції. 

Раніше перша інстанція ВАКС вирішила конфіскувати квартиру в Києві та три авто, які були набуті родичами посадовця в 2022–2023 роках, але якими користувався Донсков і його дружина. 

  • Таким чином, ВАКС стягнув у дохід держави:
  • квартиру в Києві;
  • автомобіль Audi А6;
  • автомобіль Volkswagen Golf;
  • автомобіль Cupra Formentor (стягнули вартість авто в сумі майже 1,4 млн грн). 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Позов був поданий Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на підставі матеріалів Нацагентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно одержаних прокурором. 

 

Судячи з декларації за 2024 рік, Донсков заробив трохи менше 500 тисяч грн. Його дружина отримала в подарунок 100 тисяч грн. 

Це рішення ухвалене завдяки механізму цивільної конфіскації.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies