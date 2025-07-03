Апеляція підтвердила конфіскацію трьох автомобілів та квартири в Києві у посадовця міграційної служби

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення, яким визнали необґрунтованими активи на суму понад 5 млн грн, якими користується начальник одного з управлінь Державної міграційної служби у місті Києві Андрій Донсков, передає Центр протидії корупції.
Раніше перша інстанція ВАКС вирішила конфіскувати квартиру в Києві та три авто, які були набуті родичами посадовця в 2022–2023 роках, але якими користувався Донсков і його дружина.
- Таким чином, ВАКС стягнув у дохід держави:
- квартиру в Києві;
- автомобіль Audi А6;
- автомобіль Volkswagen Golf;
- автомобіль Cupra Formentor (стягнули вартість авто в сумі майже 1,4 млн грн).
Позов був поданий Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на підставі матеріалів Нацагентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно одержаних прокурором.
Судячи з декларації за 2024 рік, Донсков заробив трохи менше 500 тисяч грн. Його дружина отримала в подарунок 100 тисяч грн.
Це рішення ухвалене завдяки механізму цивільної конфіскації.