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Із 7 липня на пункті пропуску із Румунією частково зупинятимуть рух транспорту

Це пов'язане із реконструкцією моста через Тису.

Із 7 липня на пункті пропуску із Румунією частково зупинятимуть рух транспорту
Вантажівка на кордоні, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Із 7 липня унаслідок реконструкції моста через річку Тиса частково зупинятимуть рух автотранспорту у пункті пропуску на кордні України та Румунії "Солотвино – Сігету-Мармацієї". 

"За інформацією Румунської Сторони з 07 липня 2025 року буде встановлено періодичне призупинення оформлення транспортних засобів у будні дні з 9.00 до 15.00 (з понеділка по п’ятницю)", – повідомили у ДПСУ. 

Пішохідне сполучення зупинятися не буде.

"Вказані заходи проводяться у зв’язку з реконструкцією мосту через річку Тиса. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть впродовж 62 діб (до 3 вересня 2025 року)", – зазначили прикордонники. 

  • Через сезон відпусток на пунктах пропуску у Львівській області збільшився пасажиропотік. 
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