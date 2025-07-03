Із 7 липня на пункті пропуску із Румунією частково зупинятимуть рух транспорту

Із 7 липня унаслідок реконструкції моста через річку Тиса частково зупинятимуть рух автотранспорту у пункті пропуску на кордні України та Румунії "Солотвино – Сігету-Мармацієї".

"За інформацією Румунської Сторони з 07 липня 2025 року буде встановлено періодичне призупинення оформлення транспортних засобів у будні дні з 9.00 до 15.00 (з понеділка по п’ятницю)", – повідомили у ДПСУ.

Пішохідне сполучення зупинятися не буде.

"Вказані заходи проводяться у зв’язку з реконструкцією мосту через річку Тиса. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть впродовж 62 діб (до 3 вересня 2025 року)", – зазначили прикордонники.