На Тернопільщині керівництво держлісгоспу підозрюють у незаконній порубці на понад 56 млн гривень

Слідство встановило, що впродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків інформацію про види рубок і ділянки без належної перевірки.

Працівники ДБР повідомили про підозру директору та головному лісничому державного підприємства «Бережанирайагроліс» у Тернопільській області, які через недбалість допустили масштабні незаконні вирубки лісу.

Упродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків інформацію про види рубок і ділянки без належної перевірки. Через це, з порушенням лісовпорядної документації, на території лісництва незаконно зрубали понад 6 тисяч 200 дерев різних порід.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн гривень.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі вирішується питання про відшкодування завданих збитків.