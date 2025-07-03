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​Дев'ятеро людей поранені на Херсонщині через російську агресію

Окупанти понівечили житло людей та авто. 

​Дев'ятеро людей поранені на Херсонщині через російську агресію
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Херсонщині поранені 9 людей. Від атак ворога постраждали 37 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Понятівка, Берислав, Шляхове, Осокорівка, Зміївка, Червоний Яр, Велетенське, Веселе, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Токарівка, Тягинка, Янтарне, Нововоронцовка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 7 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.
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