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СБУ: у Житомирі затримали рекетира, який “вибивав” гроші у ексвійськового

Колишній військовий ремонтує авто для ЗСУ.

СБУ: у Житомирі затримали рекетира, який “вибивав” гроші у ексвійськового
У Житомирі затримали рекетира, який “вибивав” гроші у ексвійськового
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Житомирі рекетира-рецидивіста, який “вибивав” гроші у ексвійськового.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Житомирській області.

“За матеріалами справи, зловмисник вигадував неіснуючі борги, а потім намагався “вибивати" їх з місцевих підприємців. У разі незгоди – він погрожував потерпілим фізичною розправою та знищенням майна”, - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що для вчинення нападів рекетир заручився підтримкою своїх спільників з кримінального середовища.

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Правоохоронці задокументували, як фігурант вимагав гроші з колишнього військового, який працює у приватному СТО та ремонтує задіяні у бойових діях автомобілі.

“Намагаючись змусити потерпілого платити “данину”, рекетир регулярно “обривав” його телефон та призначав зустрічі. Під час розмов зловмисник погрожував ексвійськовому насильством, знищенням автомайстерні та збільшенням суми “боргу”, - повідомили в СБУ.

Декілька тижнів правоохоронці покроково документували злочини фігуранта і затримали його “на гарячому” під час отримання грошей від потерпілого.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання чужого майна з погрозами насильства над потерпілим, вчинене в умовах воєнного стану), йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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