Угруповання Сил безпілотних систем оприлюднило результати роботи за червень

У червні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) знищили 4521 окупанта.

Про це повідомила пресслужба угруповання СБС.

Зазначається, що підрозділами угруповання СБС був знищений кожен четвертий із загальної кількості втрат противника, завданих Силами оборони України.

Крім того, у червні уражено 19 653 цілі – кожна п’ята ціль із майже 90 тис. знищених по всій лінії фронту.

“14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем виконує окремі бойові завдання. З міркувань безпеки, його результати не публікуються”, - повідомили в СБС.