Через російський терор на Херсонщині постраждали семеро цивільних

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, об’єкт соціальної інфраструктури, автотранспорт.

Унаслідок російських обстрілів обласного центру, Антонівки і Зміївки із застосуванням БпЛА, поранень різного ступеню отримали ще шестеро цивільних.

"Станом на 17:30 відомо, що семеро людей дістали поранень, потрапивши у зону уражень ворожих снарядів", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства,російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та БпЛА.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

На Херсонщині російські окупанти не припиняють терор цивільного населення. Упродовж 2 липня росіяни поранили сімох цивільних.

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