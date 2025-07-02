Через російський терор на Херсонщині постраждали семеро цивільних

На Херсонщині російські окупанти не припиняють терор цивільного населення. Упродовж 2 липня росіяни поранили сімох цивільних.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства,російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та БпЛА.
"Станом на 17:30 відомо, що семеро людей дістали поранень, потрапивши у зону уражень ворожих снарядів", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок російських обстрілів обласного центру, Антонівки і Зміївки із застосуванням БпЛА, поранень різного ступеню отримали ще шестеро цивільних.
Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, об’єкт соціальної інфраструктури, автотранспорт.
- Росіяни обстріляли з артилерії лікарню в Херсоні. В результаті дістали поранення пацієнти та медсестри.