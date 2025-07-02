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Через російський терор на Херсонщині постраждали семеро цивільних

Пошкоджені будинки та об'єкт соціальної інфраструктури.

Через російський терор на Херсонщині постраждали семеро цивільних
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині російські окупанти не припиняють терор цивільного населення. Упродовж 2 липня росіяни поранили сімох цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства,російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та БпЛА. 

"Станом на 17:30 відомо, що семеро людей дістали поранень, потрапивши у зону уражень ворожих снарядів", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок російських обстрілів обласного центру, Антонівки і Зміївки із застосуванням БпЛА, поранень різного ступеню отримали ще шестеро цивільних.    

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, об’єкт соціальної інфраструктури, автотранспорт. 
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