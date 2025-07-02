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З російської окупації вдалося повернути групу українських підлітків

Діти пережили погрози з боку окупантів, репресії та цькування.

З російської окупації вдалося повернути групу українських підлітків
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося повернути групу підлітків.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Останні три роки вони жили під тиском — без доступу до української світи, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію", — ідеться у повідомленні.

Серед них — дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку РФ, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, яка пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому.

"Тепер вони у безпеці. Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — пише Єрмак.

  • З початку повномасштабного вторгнення, завдяки фонду Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути 1378 дітей, депортованих росіянами.
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