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Генсек НАТО відреагував на зупинення військової допомоги США для України

Рютте сказав, зокрема, що «повністю розуміє» прагнення США дбати про власні запаси зброї.

Генсек НАТО відреагував на зупинення військової допомоги США для України
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Сполучені Штати зберегти гнучкість у питанні передачі озброєння Україні та продовжити її підтримку в сфері ППО й боєприпасів, передає «Європейська правда».

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Рютте сказав, що «повністю розуміє» прагнення США дбати про власні запаси зброї та гарантувати реалізацію своїх інтересів у сфері безпеки. При цьому генсек Альянсу підкреслив, що Україна зараз «не може обійтись без усієї підтримки, яку може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони».

Генсек також нагадав, що під час саміту НАТО президенти України та США провели «дуже гарну розмову» щодо подальшої підтримки, зокрема систем ППО.

Європейські держави також нарощують допомогу Україні, сказав Рютте, але «ми не можемо обійтись без практичної підтримки США». Генсек НЕАТО вважає, що це і в інтересах самих Штатів, щоб Україна не програла війну.

  • Спершу видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.
  • Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива.
  • Опісля МЗС викликало тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
  • Згодом Міноборони заявило, що Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинку чи перегляд графіків постачання американської оборонної допомоги. Наша держава з’ясовує актуальні фактичні обставини постачань, повідомили в міністерстві оборони на тлі публікацій про зупинку збройної підтримки, зокрема ракет ППО.
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