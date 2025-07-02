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Держкомтелерадіо: ще шість книг потрапили у перелік видань антиукраїнського змісту

Загалом у списку вже 597 пропагандистських видань.

Держкомтелерадіо: ще шість книг потрапили у перелік видань антиукраїнського змісту
російська пропаганда

Росія збільшує випуск антиукраїнських пропагандистських видань - щомісяця моніторинг фіксує збільшення випуску антиукраїнської видавничої продукції. 

Про це повідомило Держкомтелерадіо.

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Воно здійснює постійний моніторинг видавничої сфери РФ, а також Білорусі й тимчасово окупованої території України, щоб виявляти факти випуску у світ і розповсюдження антиукраїнської видавничої продукції та вживати відповідні заходи.

«За його результатами ведеться Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Основне призначення переліку – інформувати суб’єктів книгорозповсюдження, правоохоронні органи, юридичних та фізичних осіб про те, що розповсюдження включених до переліку видань може містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України», - зазначили у Держкомтелерадіо.

Зокрема, тільки у червні до переліку внесли, зокрема, й на підставі пропозицій СБУ, шість 6 чергових видань антиукраїнського змісту. Станом на сьогодні у ньому міститься інформація про 597 пропагандистських видань.
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