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Українська оперна солістка Мар'яна Мазур перемогла на найбільшому Міжнародному конкурсі молодих співаків в Італії

Вона отримала одразу дві премії.

CultHub
Українська оперна солістка Мар'яна Мазур перемогла на найбільшому Міжнародному конкурсі молодих співаків в Італії
Фото: з свйту Львівської Національної опери

Cолістка Львівської національної опери Мар'яна Мазур перемогла на Міжнародному конкурсі молодих оперних співаків імені Рікардо Дзандонаї в Італії. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила Львівська Національна опера.

Артистка отримала одразу дві премії: Рікардо Дзандонаї та MusicaRiva.

На сцені театру Мар'яна Мазур виконує провідні партії Мімі (опера "Богема" Дж. Пуччіні), Наталки Полтавки ("Наталка Полтавка" М. Лисенка), Анни ("Украдене щастя" Ю. Мейтуса), Оксани ("Запорожець за Дунаєм"), Лю ("Турандот" Дж. Пуччіні) та багато інших.

Міжнародний оперний конкурс молодих співаків імені Ріккардо Дзандонаї (італ. Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici "Riccardo Zandonai") — це престижний щорічний конкурс, який проходить у місті Ріва-дель-Ґарда, Італія. Названий на честь італійського композитора початку ХХ століття Ріккардо Дзандонаї, відомого, зокрема, оперою Francesca da Rimini. Важлива складова конкурсу— підтримка молодих талантів в оперному мистецтві, надання можливостей для знайомства з агентами, режисерами та просування кар’єри. Це один із найбільш відомих і впливових конкурсів Італії для молодих оперних співаків, особливо тих, хто прагне виступати в європейських театрах. В його складі професійне журі, яке також впливає на подальше запрошення переможців до участі в міжнародних постановках та театральних, оперних проєктах. 

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