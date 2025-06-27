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Президент Польщі написав книгу під назвою "Це я, Анджей Дуда"

За передзамовленням її можна придбати за 99 та 159 злотих.

Президент Польщі написав книгу під назвою "Це я, Анджей Дуда"
Анджей Дуда написав книгу
Фото: Соцмережа Х Анджея Дуди

Президент Польщі написав книгу під назвою "Це я, Анджей Дуда" і похвалився цим у соцмережі Х.

"Я написав книгу" – повідомив він.

Більше інформації про книжковий дебют президента можна знайти на спеціальному вебсайті, де видання можна замовити: за 99 злотих (близько 1100 - ред.) – саму книгу, а за 159 злотих ( 1750 грн - ред.) – в упаковці з бантом. Примірник буде власноруч підписаним президентом.

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Як вказано у описі, у книзі – 640 сторінок, майже 200 ілюстрацій, зокрема багато раніше неопублікованих фотографій з телефону та сімейного архіву.

Зазначається, що це є історія про "закулісні рішення, що вплинули на долю Польщі та Європи". Президент пише, що розповість як про політику, так і про особисте, зокрема  про вплив спадщини Леха Качинського на президентство та бачення Польщі, з яким Дуда "передає посаду Каролю Навроцькому".

"Це чесна історія про життя та президентство", – зазначив Анджей Дуда.

Замовлені книги планують відправити 6 серпня, в день, коли Кароль Навроцький складе присягу як новий президент.

  • Анджей Дуда є колишнім статс-секретарем у канцелярії президента Польщі Леха Качинського (2008—2010), кандидатом у мери Кракова (2010), членом Сейму (2011—2014).
  • Взяв участь у президентських виборах 2015 року. У другому турі набрав 51,55 % голосів, перемігши Броніслава Коморовського.
  • 6 серпня 2015 року склав присягу президента Польщі і офіційно обійняв посаду глави держави.
  • 13 липня 2020 на виборах президента Дуда повторно став президентом країни, обійшовши Рафала Тшасковського з мінімальною перевагою менш як 2 %.
  • На останніх виборах він не балотувався на пост президента. 
  • У 2025 році на президентських виборах переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Він отримав 50,89% голосів. За його опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського, проголосували 49,11% виборців. 
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