За передзамовленням її можна придбати за 99 та 159 злотих.

Президент Польщі написав книгу під назвою "Це я, Анджей Дуда" і похвалився цим у соцмережі Х.

"Я написав книгу" – повідомив він.

Більше інформації про книжковий дебют президента можна знайти на спеціальному вебсайті, де видання можна замовити: за 99 злотих (близько 1100 - ред.) – саму книгу, а за 159 злотих ( 1750 грн - ред.) – в упаковці з бантом. Примірник буде власноруч підписаним президентом.

Як вказано у описі, у книзі – 640 сторінок, майже 200 ілюстрацій, зокрема багато раніше неопублікованих фотографій з телефону та сімейного архіву.

Зазначається, що це є історія про "закулісні рішення, що вплинули на долю Польщі та Європи". Президент пише, що розповість як про політику, так і про особисте, зокрема про вплив спадщини Леха Качинського на президентство та бачення Польщі, з яким Дуда "передає посаду Каролю Навроцькому".

"Це чесна історія про життя та президентство", – зазначив Анджей Дуда.

Замовлені книги планують відправити 6 серпня, в день, коли Кароль Навроцький складе присягу як новий президент.