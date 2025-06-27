Президент Польщі написав книгу під назвою "Це я, Анджей Дуда" і похвалився цим у соцмережі Х.
"Я написав книгу" – повідомив він.
Більше інформації про книжковий дебют президента можна знайти на спеціальному вебсайті, де видання можна замовити: за 99 злотих (близько 1100 - ред.) – саму книгу, а за 159 злотих ( 1750 грн - ред.) – в упаковці з бантом. Примірник буде власноруч підписаним президентом.
Як вказано у описі, у книзі – 640 сторінок, майже 200 ілюстрацій, зокрема багато раніше неопублікованих фотографій з телефону та сімейного архіву.
Зазначається, що це є історія про "закулісні рішення, що вплинули на долю Польщі та Європи". Президент пише, що розповість як про політику, так і про особисте, зокрема про вплив спадщини Леха Качинського на президентство та бачення Польщі, з яким Дуда "передає посаду Каролю Навроцькому".
"Це чесна історія про життя та президентство", – зазначив Анджей Дуда.
Замовлені книги планують відправити 6 серпня, в день, коли Кароль Навроцький складе присягу як новий президент.
- Анджей Дуда є колишнім статс-секретарем у канцелярії президента Польщі Леха Качинського (2008—2010), кандидатом у мери Кракова (2010), членом Сейму (2011—2014).
- Взяв участь у президентських виборах 2015 року. У другому турі набрав 51,55 % голосів, перемігши Броніслава Коморовського.
- 6 серпня 2015 року склав присягу президента Польщі і офіційно обійняв посаду глави держави.
- 13 липня 2020 на виборах президента Дуда повторно став президентом країни, обійшовши Рафала Тшасковського з мінімальною перевагою менш як 2 %.
- На останніх виборах він не балотувався на пост президента.
- У 2025 році на президентських виборах переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Він отримав 50,89% голосів. За його опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського, проголосували 49,11% виборців.