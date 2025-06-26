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Відомий китайський художник Ай Вейвей представить масштабну інсталяцію в Києві восени 2025 року

У центрі – три сфери, що символізують порядок і раціональність, вкриті камуфляжною тканиною, пофарбованою в білий – як метафора прихованої реальності. Ай Вейвей називає виставку рефлексією на теми війни, миру та особистого спротиву глобальним конфліктам.

Відомий китайський художник Ай Вейвей представить масштабну інсталяцію в Києві восени 2025 року
Фото: Ai Weiwei studio

Відомий китайський художник і активіст Ай Вейвей восени презентує нову інсталяцію Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White у Києві – в оновленому експозиційному павільйоні №13 на ВДНГ, передає artnet. 

Проєкт поєднує алюзії на роботи Леонардо да Вінчі та попередні твори митця. У центрі – три сфери, що символізують порядок і раціональність, вкриті камуфляжною тканиною, пофарбованою в білий – як метафора прихованої реальності.

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Ай Вейвей називає виставку рефлексією на теми війни, миру та особистого спротиву глобальним конфліктам. Ініціатор проєкту – українська організація Ribbon International.

Нагадаємо, нещодавно в Києві відкрили артоб’єкт «Усвідомлення» як символ подяки територіальній обороні. Скульптурна композиція розповідає про внутрішні зміни, які пройшли українці після 24 лютого 2022 року.
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