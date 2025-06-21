Український проєкт “Мед мінних полів” отримав першого "золотого Каннського Лева"

"Мед мінних полів" має на меті привертати увагу до проблеми замінування в Україні.

Український проєкт "Мед мінних полів", створений Saatchi&Saatchi Ukraine за підтримки МЗС України та агропромислової компанії Kernel у кооперації з Dronarium Ukraine здобув Золотого Каннського Лева вперше в історії України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Перше в історії України “золото” на Cannes Lions 2025. Проєкт “Мед мінних полів”, створений Saatchi&Saatchi Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ України та агропромислової компанії Kernel у кооперації з Dronarium Ukraine, вперше приніс Україні золоту нагороду Каннських левів, одного з найбільш престижних міжнародних фестивалів креативності", — пише Сибіга.

"Мед мінних полів" має на меті привертати увагу до проблеми замінування в Україні й залучати додаткову допомогу міжнародних партнерів для розмінування.

"Український контекст завжди унікальний. Наша публічна дипломатія вкотре доводить, що вона може набувати абсолютно нових сенсів і форматів заради великої мети", — додає глава МЗС.

Сибіга додає, що проєкт “Мед мінних полів” став можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України на всіх етапах його реалізації, один із тих прикладів, коли креативна сила стає рушієм важливої соціальної місії. "Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців".