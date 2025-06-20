«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаКультура

Українська письменниця та поетка Любов Якимчук взяла участь у авторитетному фестивалі Poetry International Festival Rotterdam

Вона взяла участь в панельних дискусіях та поетичному виступі.

CultHub
Українська письменниця та поетка Любов Якимчук взяла участь у авторитетному фестивалі Poetry International Festival Rotterdam
Любов Якимчук на сцені Poetry International Festival Rotterdam
Фото: фото зі сторінки Український Інститут

Українська письменниця Любов Якимчук взяла участь у Poetry International Rotterdam у Нідерландах, одному з найавторитетніших поетичних фестивалів у світі. Вона читала вірш «У мене до тебе криза», що є спробою розповісти, як називання війни «кризою» приховує злочин. 

«Так само, наприклад, слово «евакуація» використовується росіянами для маскування депортації та викрадення українських дітей», — наголосила поетка.

Про це на своїй сторінці на фейсбуці пише Український Інститут. 

Фото: зі сторінки Українського Інституту

Фестиваль об’єднав визнаних поеток та поетів із різних країн, зокрема з Великобританії, Гаїті, Мексики, Нідерландів, Нової Зеландії, США, Бельгії, Ямайки та інших. Люба Якимчук взяла участь у читаннях, панельних дискусіях та презентаціях, під час яких знайомила слухачів з українською сучасною поезією.

Фото: зі сторінки Українського Інституту

«Танцювальна постановка на відкритті Poetry International задала дуже чуттєвий тон усьому вечору. Особливо зворушило, як поети з усього світу перформували свої вірші — це створювало відчуття живої, спільної мови поезії», — поділилася враженнями учасниця. Її виступ став можливим завдяки підтримці фестивалю та представництва Ukrainian Institute - Український інститут в Нідерландах.

 Poetry International Festival Rotterdam, який цьогоріч відзначає свою 55-ту едицію, з 1970 року щороку проходить у Роттердамі та збирає провідних поетів з усього світу, пропонуючи публіці багатомовні читання, дискусії, перформанси, перекладацькі лабораторії та міждисциплінарні події. Цьогоріч фестиваль відбувся 12–15 червня. Люба Якимчук також доєдналась до резиденції в межах заходу.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies