Вона взяла участь в панельних дискусіях та поетичному виступі.

Українська письменниця Любов Якимчук взяла участь у Poetry International Rotterdam у Нідерландах, одному з найавторитетніших поетичних фестивалів у світі. Вона читала вірш «У мене до тебе криза», що є спробою розповісти, як називання війни «кризою» приховує злочин.

«Так само, наприклад, слово «евакуація» використовується росіянами для маскування депортації та викрадення українських дітей», — наголосила поетка.

Про це на своїй сторінці на фейсбуці пише Український Інститут.

Фото: зі сторінки Українського Інституту

Фестиваль об’єднав визнаних поеток та поетів із різних країн, зокрема з Великобританії, Гаїті, Мексики, Нідерландів, Нової Зеландії, США, Бельгії, Ямайки та інших. Люба Якимчук взяла участь у читаннях, панельних дискусіях та презентаціях, під час яких знайомила слухачів з українською сучасною поезією.

Фото: зі сторінки Українського Інституту

«Танцювальна постановка на відкритті Poetry International задала дуже чуттєвий тон усьому вечору. Особливо зворушило, як поети з усього світу перформували свої вірші — це створювало відчуття живої, спільної мови поезії», — поділилася враженнями учасниця. Її виступ став можливим завдяки підтримці фестивалю та представництва Ukrainian Institute - Український інститут в Нідерландах.

Poetry International Festival Rotterdam, який цьогоріч відзначає свою 55-ту едицію, з 1970 року щороку проходить у Роттердамі та збирає провідних поетів з усього світу, пропонуючи публіці багатомовні читання, дискусії, перформанси, перекладацькі лабораторії та міждисциплінарні події. Цьогоріч фестиваль відбувся 12–15 червня. Люба Якимчук також доєдналась до резиденції в межах заходу.