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У Гаазі відбудеться "контр-саміт НАТО" проти підвищення оборонних витрат

Зберуться здебільшого ліві сили з різних країн Європи. 

У Гаазі відбудеться "контр-саміт НАТО" проти підвищення оборонних витрат
Фото: nato.int

Колишній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте анонсував проведення у Гаазі 24 червня "контр-саміту" перед тим, як до Нідерландів з'їдуться лідери держав НАТО.

Як пише Politico, ексочільник уряду збере опонентів ідеї генсекретаря Альянсу Марка Рютте щодо збільшення оборонних витрат країн-членів до 5% ВВП. Конте називає цю пропозицію "неприйнятною і безрозсудною гонкою озброєнь" та стверджує, що вона "перетворить європейську соціальну модель на військову машину". 

Приймати й організовувати саміт "анти-НАТО" буде Соціалістична партія Нідерландів. Очікується, що на захід прибудуть представники лівих сил з держав Європейського Союзу - зокрема з Німеччини, Італії, Бельгії, Латвії, Португалії, Кіпру, Греції та Чехії. Разом вони мають ухвалити декларацію проти зростання військових бюджетних витрат. 
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