​Президенти Кіпру та Латвії обговорили ситуацію в Україні та на Близькому сході

"У випадку з Україною, з самого початку ми були на правильному боці історії і продовжуватимемо бути, повністю підтримуючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України".

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорили стосунки між двома країнами, а також безпекові питання, зокрема, - ситуацію на Близькому сході та в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу президента Кіпру.

Переговори у форматі "тет-а-тет" відбулися в Ризькому замку та зустрічі у розширеному форматі.

"Я був радий обговорити сьогодні з моїм колегою двосторонні відносини та співпрацю в рамках Європейського союзу, а також ми обговорили ширші питання безпеки. Обидві наші країни знаходяться дуже близько до епіцентру військових конфліктів. Ми ближче до України, і Кіпр, звичайно, безпосередньо постраждав від того, що відбувається на Близькому Сході", - сказав Рінкевичс та привітав Христодулідіса, який здійснив перший офіційний візит до Латвії.

Він додав, що у рамках двосторонніх відносин країни мають дуже тісний політичний діалог як на двосторонньому рівні, так в на рівні ЄС як держави-члени ЄС.

"Ми також обговорили той факт, що Кіпр наступного року головуватиме в Раді ЄС. Кіпр відіграватиме важливу роль у прийнятті рішень та формуванні наступної Багаторічної фінансової програми ЄС, і я наголосив на наших пріоритетах у цьому відношенні. Це, звичайно, оборона та безпека, політика згуртованості, сільськогосподарська політика та транспортне сполучення", - сказав Рінкевичс.

Він також висловив свою підтримку планам Кіпру приєднатися до Шенгенської зони.

"Ми також, звичайно, обговорили регіональні ситуації. Ми висловили нашу національну позицію щодо подій в Україні. Також слід сказати, що Латвія високо цінує позицію Кіпру щодо підтримки України, яка зараз протистоїть агресору", - додав Рінкевичс, зазначивши, що не менш важливою темою є ситуація на Близькому Сході, зокрема, - ескалація відносин між Іраном та Ізраїлем.

Він також сказав, що президент Христодулідіс поінформував його про настрої на Кіпрі, який знаходиться безпосередньо поруч із Близьким Сходом, що демонструє, наскільки насправді близький цей конфлікт до ЄС.

Відповідаючи на запитання щодо українського питання та ситуації на Близькому Сході, Христодулідіс сказав: "Кіпр дуже добре знає про вторгнення, окупацію, порушення суверенітету та територіальної цілісності, а також порушення міжнародного права та прав людини".

"У випадку з Україною, з самого початку ми були на правильному боці історії і продовжуватимемо бути, повністю підтримуючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Санкції – це дуже важливий інструмент ЄС, і саме тому ми підтримуємо санкційну політику ЄС. Але наші санкції можуть бути набагато ефективнішими, якщо всі держави-члени, і особливо країни, які прагнуть вступити до ЄС, повністю дотримуватимуться цієї політики. Якщо ми зможемо досягти повної відповідності санкційній політиці ЄС з боку країн-кандидатів, особливо в цьому аспекті, я вважаю, що це буде набагато ефективніше", - зазначив він.