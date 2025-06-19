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У Росії заявили, що її ядерники продовжать працювати в Ірані – Ізраїль "гарантував їхню безпеку"

На АЕС працюють близько 200 росіян. 

У Росії заявили, що її ядерники продовжать працювати в Ірані – Ізраїль "гарантував їхню безпеку"
АЕС в Ірані
Фото: wiki

Російський лідер Путін заявив, що ядерні експерти його країни продовжать працювати на енергетичній станції в Ірані, і що Ізраїль погодився гарантувати їхню безпеку. Про це пише Wall Street Journal

На Бушерській АЕС, за словами Путіна, зараз працюють близько двох сотень росіян. А загальна кількість може досягнути 600. 

Російський лідер запевнив, що Москва досягнула з ізраїльською владою угоди про гарантування їм безпеки. 

Росія та Іран співпрацюють не лише в ядерній, а й військовій галузях. Іран продає Росії свої дрони Shahed та технології, за якими росіяни виготовляють подібні БпЛА на своїй території. Усі ці дрони окупанти використовують для атак проти України.

З 13 червня триває ізраїльська операція, спрямована на знищення іранських ядерних можливостей. Одного з ударів завдали і по Бушерській АЕС.
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