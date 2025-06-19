Парламент Фінляндії проголосував за вихід із договору про протипіхотні міни

Країна зможе розпочати накопичення наземних мін через шість місяців після офіційного повідомлення інших членів договору та Організації Об'єднаних Націй про вихід з нього.

Парламент Фінляндії у четвер, 19 червня проголосував за вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Як пише Reuters, країна зробила це на тлі занепокоєння щодо військової загрози з боку сусідньої Росії.

Фінляндія приєднується до інших членів Євросоюзу та НАТО, що межують з Росією – Литви, Латвії, Естонії та Польщі – які виходять або планують вийти з договору. Парламент країни також погодився дозволити експорт протипіхотних мін відповідно до звичайних процедур контролю за продажем зброї.

"Реальність у кінцевому підсумку така, що нашою сусідньою країною є агресивна імперіалістична держава під назвою Росія, яка сама не є членом Оттавського договору і сама безжально використовує наземні міни", – прокоментував рішення президент Фінляндії Александр Стубб.

Фінляндія, яка охороняє найдовший кордон НАТО з Росією, зможе розпочати накопичення наземних мін через шість місяців після офіційного повідомлення інших членів договору та Організації Об'єднаних Націй про вихід.

Перед цим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав держави дотримуватися чинних договорів та негайно припинити будь-які кроки щодо виходу із них. Він сказав, що "серйозно стурбований" заявами та кроками, зробленими кількома державами-членами щодо виходу з Конвенції про заборону протипіхотних мін.

У відповідь на це міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що метою виведення військ є захист цивільного населення та мінімізація втрат людських життів.

"Я вважаю, що наш уряд і парламент зобов’язані вжити заходів, які зменшать ризик нападу на Фінляндію", – написав міністр у соцмережі X і додав, що захист від російської загрози є пріоритетом.