Нова Зеландія запровадила санкції проти РФ та Білорусі

До санкційного списку потрапили також підприємства і громадяни КНДР та Ірану, які причетні до підтримки війни РФ в Україні.

Нова Зеландія ввела нові санкції проти російських і білоруських підприємств та громадян. Також у списку є четверо громадян КНДР, двоє – Ірану. Вони причетні до підтримки війни РФ в Україні.

Як пише Суспільне, про це повідомляє МЗС країни.

Загалом санкції стосуються 8 фізичних та 10 юридичних осіб, які пов’язані із військово-промисловим комплексом Росії, а також представники Північної Кореї, Ірану та Білорусі, які підтримують воєнні зусилля РФ.

За словами глави МЗС країни Вінстон Пітерса, санкції спрямовані проти суб'єктів, що мають відношення до російського військово-промислового комплексу, проти прихильників з Північної Кореї, Ірану та Білорусі.

Веллінгтон також запровадив обмеження щодо 27 суден російського тіньового флоту.

Серед російських компаній, що потрапили під санкції, опинилися підприємства авіапромислового сектору, зокрема комерційний оператор безпілотних авіаційних систем "Аероскан" та розробник і виробник бойових літаків "ОКБ ім. А.С.Яковлєва", а також найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів концерн "Калашніков".

Від березня 2022 року Нова Зеландія понад 35 разів запроваджувала обмеження проти російських підприємств і громадян та іноземних юридичних і фізичних осіб за участь чи підтримку агресивної російської війни проти України.

Наразі різного роду санкції застосовані щодо понад 1,8 тисячі росіян включно із Путіним. Під санкціями Нової Зеландії перебуває близько 400 російських компаній, 20 фінансових установ, серед яких Центробанк РФ, та 37 пропагандистських медіакомпаній і журналістів.