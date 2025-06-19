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WSJ: План атаки США проти Ірану погоджено Трампом

Але вступ країни у війну все ще має шанс не відбутися.

WSJ: План атаки США проти Ірану погоджено Трампом
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що план ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку збройних сил Сполучених Штатів вже було погоджено президентом Дональдом Трампом.

Господар Білого дому повідомив про це у приватному порядку радникам ще у вівторок. Операція включає ураження захищеного підземного сховища на базі Фордо, пробити захист якого здатна лише зброя, що перебуває у розпорядженні США.

Проте Трамп досі сподівається, що тиск на Іран змусить Тегеран погодитися на підписання ядерної угоди, тоже остаточний наказ армії поки не віддано. 

Коментуючи пресі можливість вступу США у війну на Близькому Сході, республіканець сказав, що "може це зробити, а може не зробити - ніхто не знає, що я збираюся зробити". Він також анонсував "великий наступний тиждень, а можливо й кілька найближчих днів". 
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