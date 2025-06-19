Чеський уряд отримав вотум довіри після криптоскандалу

У парламенті Чехії провалилося голосування щодо оголошення вотуму недовіри уряду, ініційоване опозицією на тлі скандалу щодо реалізації міністерством юстиції криптовалюти невідомого походження на суму близько 1 мільярда крон.

Як пише видання Novinky, очільник відомства Павел Блажек, який є близьким соратником прем'єра Петра Фіали, після "біткоїн-інциденту" пішов у відставку. Проте опонентам чинної коаліції цього було замало, тож вони спробували позбутися усього складу кабінету міністрів.

Дебати щодо цього питання тривали 34 години і загалом перейшли у з'ясування стосунків між опозицією та владою і взаємні звинувачення в некомпетентності.

Зрештою вотум недовіри підтримали лише 94 депутати за необхідного мінімуму у 101. 98 парламентарів висловилися за те, щоб Фіала та інші урядовці продовжили роботу.

Парламентські вибори у Чехії відбудуться у жовтні цього року. Згідно з опитуваннями, опозиційна партія ANO має лідерство.