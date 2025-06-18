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США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю CJNG за вбивства людей

Учасники наркокартелю застосовують тактику убивства цивільних задля залякування конкурентів.

США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю CJNG за вбивства людей
Фото: Наша Нива

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти мексиканського картелю CJNG, який постачав великі партії синтетичних наркотиків до Штатів та займався убивством цивільних.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти п'яти лідерів картелю де Халіско Нуева Дженерейшн (CJNG), який діє в Мексиці. CJNG – це жорстокий картель, відповідальний за суттєві поставки фентанілу та інших нелегальних наркотиків, які потрапляють до Сполучених Штатів", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Мінфіну, члени картелю займаються убивством цивільних задля залякування конкурентів. 

OFAC вводить санкції проти лідера CJNG Рубена Осегери Сервантеса (також відомого як "Ель Менчо"), а також трьох інших високопоставлених членів картелю. 

Також санкції запровадили проти командира CJNG, тісно пов'язаного з Ель Менчо, якого було визначено головним підозрюваним у нещодавньому вбивстві мексиканської інфлюенсерки Валерії Маркес під час прямої трансляції в соціальних мережах.

Також нещодавно виявлено вербувальний табір CJNG на ранчо Ісагірре, де відбувалися страти новобранців, які не підкорялися інструкціям.

"Терор CJNG по всій Мексиці та контрабанда фентанілу до Сполучених Штатів знищили незліченну кількість невинних життів. США твердо налаштовані використовувати всі доступні інструменти для зменшення здатності CJNG та інших картелів наповнювати наші вулиці наркотиками та вчиняти жахливі акти насильства проти цивільних", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
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