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Bloomberg: вартість страхування суден на Близькому Сході зросла після загострення між Іраном та Ізраїлем

Окрема зростання ставок зафіксовано для суден, що заходять в ізраїльські порти.

Bloomberg: вартість страхування суден на Близькому Сході зросла після загострення між Іраном та Ізраїлем
Фото: timesofisrael.com

Вартість страхування кораблі, що плавають у Перській затоці, різко зросла, оскільки атаки між Іраном та Ізраїлем підвищили ризики для суден у цьому регіоні.

Про це пише Bloomberg.

Страховики підвищили тарифи на рейси до Перської затоки: тепер це 0,2% від вартості судна замість 0,125% раніше, зазначає Маркус Бейкер, керівник глобального підрозділу морських перевезень у Marsh McLennan – найбільшому брокері на ринку. Збільшення ставок торкнулося і Червоного моря.

"Спостерігається певний рух у тарифах на страхування військових ризиків для вантажних суден, що плавають у Червоному морі, Перській затоці та подорожують до/з ізраїльських портів", – сказав Бейкер.

Хоча підвищення ставок у Перській затоці виглядає суттєвим у відсотках, у загальних витратах на перевезення воно не є критичним. Наприклад, для великого супертанкера це означає додаткові $75 тисяч – при тому, що вартість вантажу становить близько $153 мільйонів.

Розмір надбавки залежить від політики страховика. Деякі судновласники зазначають, що серйозних змін не відчули, – завдяки бонусам за відсутність страхових випадків або іншим чинникам, які пом’якшують зростання ставок. Крім того, через зростання ринкової нестабільності страхові котирування тепер діють лише 24 години – раніше їх термін становив 48 годин.

Найбільше зростання ставок зафіксовано для суден, що заходять в ізраїльські порти. Там плата за страхування зросла втричі – з 0,2% до 0,7% від вартості судна.
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