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Іранський лідер пообіцяв США "непоправну шкоду" у разі будь-якого військового втручання

Звернення Хаменеї зачитали по телебаченню. 

Іранський лідер пообіцяв США "непоправну шкоду" у разі будь-якого військового втручання
Фото: EPA/UPG

Іранський верховний лідер Алі Хаменеї 18 червня зробив телевізійне звернення, у якому пригрозив США "непоправної шкодою" у випадку будь-якого військового втручання. Про це пише BBC, звернувши увагу, що спершу заяву озвучував не аятола ососбисто, а ведучий від його імені, а потім показали повне звернення. 

У ньому сказано, що "будь-яка форма американського військового втручання безсумнівно буде зустрінута з непоправною шкодою". Він також сказав, що ті, хто знають Іран, не погрожують йому, бо "іранці це не ті, хто терпить". 

Відповідну заяву Хаменеї озвучили після того, як американський президент Дональд Трамп зробив риторику на тему Ірану жорсткішою. За даними американського каналу CBS, він може думати над тим, чи приєднатися до ізраїльських ударів по Ірану. Трамп також став вимагати від Ірану капітуляції. 

Раніше преса повідомляла, що саме Трамп завадив Ізраїлю ліквідувати атолу. 
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