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TikTok втретє отримає продовження терміну на зміну власника

Адміністрація Трампа не дає соцмережі зникнути зі смартфонів американців.

TikTok втретє отримає продовження терміну на зміну власника
Фото: EPA/UPG

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт заявила, що господар Білого дому підпише указ про продовження терміну, упродовж якого китайська компанія ByteDance має вирішити питання власності щодо соціальної мережі TikTok.

Як пише BBC, Трамп вже втретє від початку своєї каденції відкладе дедлайн для продажу сервісу коротких відео. Завдяки указу TikTok ще на три місяці не загрожуватиме втрата 170 мільйонів американських користувачів. 

Конгрес минулоріч ухвалив закон, відповідно до якого TikTok є загрозою для національної безпеки. До 19 січня ByteDance мала продати соцмережу американській компанії - або ж втратити доступ на ринок США. Проте Дональд Трамп втрутився у парламентське рішення і надав китайцям відтермінування. 

Сам президент неодноразово говорив про те, що угода щодо TikTok "вже близько" - але продажу так і не сталося. Серед потенційних покупців називали Amazon Джеффа Безоса та компанію X Ілона Маска.  
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