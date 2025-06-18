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Британський парламент декриміналізував аборти в Англії та Вельсі

Жінок більше не переслідуватимуть за переривання вагітності.

Британський парламент декриміналізував аборти в Англії та Вельсі
Палата громад парламенту Британії
Фото: MEND

Палата громад парламенту Сполученого Королівства у вівторок погодила поправку до кримінального законодавства, відповідно до якої аборт в Англії та Вельсі не є підставою для притягнення жінок до відповідальності.

Як пише BBC, це найбільша зміна у ставленні держави до переривання вагітності за останні 60 років. 379 депутатів проголосували "за", 137 не підтримали поправку. Партії дозволили своїм представникам висловитися у відповідності до власних принципів та совісті. 

Раніше жінка, що самовільно вдалася до аборту після 24 тижня вагітності, могла потрапити за ґрати. Після ухвалення поправки кримінальне переслідування жінок з цієї причини заборонене, натомість допомога у здійсненні аборту, навіть з боку професійного медичного працівника, і надалі залишатиметься злочином.

Згідно зі статистикою, лише 1% усіх випадків переривання вагітності у Британії припадає саме на терміни після 24 тижнів. Попри невелику частку, за останні роки відомо про близько сотні подібних кримінальних справ проти жінок.
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