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Єврокомісія пропонує законодавчу заборону на імпорт російського газу до 2027 року

Хочуть, зокрема, заборонити нові контракти на імпорт газу з Росії з кінця 2025 року.

Єврокомісія пропонує законодавчу заборону на імпорт російського газу до 2027 року
Дан Йоргенсен
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія представила нову законодавчу ініціативу в межах програми REPowerEU, яка передбачає повну відмову від імпорту російського газу до кінця 2027 року. 

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, ідеться на сайті Єврокомісії.

«Чим менше енергії ми імпортуємо з Росії, тим більше безпеки та незалежності маємо в Європі. Менше російського палива – більше потужності для Європи», – наголосив Йоргенсен.

Ключові положення законопроєкту:

  • заборона нових контрактів на імпорт газу з Росії з кінця 2025 року;
  • поступове припинення дії чинних контрактів, зокрема довгострокових, до кінця 2027 року;
  • запровадження системи моніторингу російського газу на ринку ЄС для уникнення обходу заборони. Імпортери мають надавати митним органам детальну інформацію про походження газу, постачальників та маршрути;
  • збір даних про контракти для отримання повної картини газового ринку в ЄС.

Кожна держава-член Євросоюзу повинна буде розробити національний план диверсифікації енергопостачання з чіткими етапами й строками.

  • Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі – Франція та Бельгія – відмовляються підтримати план Брюсселя щодо заборони російського газу, стверджуючи, що їм потрібні додаткові гарантії щодо економічних та правових наслідків цього кроку, перш ніж приймати рішення.
  • У травні Дан Йоргенсен заявив, що навіть після можливого укладання мирної угоди між Україною та Росією та закінчення війни Євросоюз не відновить імпорт російських енергоносіїв.
  • А ось Угорщина і Словаччина мають намір відмовитися від пропозиції Єврокомісії не купувати енергоносії у Росії.
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