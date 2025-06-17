Єврокомісія пропонує законодавчу заборону на імпорт російського газу до 2027 року

Європейська комісія представила нову законодавчу ініціативу в межах програми REPowerEU, яка передбачає повну відмову від імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, ідеться на сайті Єврокомісії.
«Чим менше енергії ми імпортуємо з Росії, тим більше безпеки та незалежності маємо в Європі. Менше російського палива – більше потужності для Європи», – наголосив Йоргенсен.
Ключові положення законопроєкту:
- заборона нових контрактів на імпорт газу з Росії з кінця 2025 року;
- поступове припинення дії чинних контрактів, зокрема довгострокових, до кінця 2027 року;
- запровадження системи моніторингу російського газу на ринку ЄС для уникнення обходу заборони. Імпортери мають надавати митним органам детальну інформацію про походження газу, постачальників та маршрути;
- збір даних про контракти для отримання повної картини газового ринку в ЄС.
Кожна держава-член Євросоюзу повинна буде розробити національний план диверсифікації енергопостачання з чіткими етапами й строками.
- Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі – Франція та Бельгія – відмовляються підтримати план Брюсселя щодо заборони російського газу, стверджуючи, що їм потрібні додаткові гарантії щодо економічних та правових наслідків цього кроку, перш ніж приймати рішення.
- У травні Дан Йоргенсен заявив, що навіть після можливого укладання мирної угоди між Україною та Росією та закінчення війни Євросоюз не відновить імпорт російських енергоносіїв.
- А ось Угорщина і Словаччина мають намір відмовитися від пропозиції Єврокомісії не купувати енергоносії у Росії.