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Трамп підписав указ, що підтверджує частини тарифної угоди між Британією та США

Унаслідок цього стане чинною частина угоди, що погоджена двома країнами минулого місяця, зокрема будуть зменшені тарифи на британські автомобілі, що постачаються до США.

Трамп підписав указ, що підтверджує частини тарифної угоди між Британією та США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп і британський прем'єр Кір Стармер підписали угоду про скасування деяких торговельних бар'єрів між Великою Британією та Сполученими Штатами, пише BBC.

Унаслідок цього стане чинною частина угоди, що погоджена двома країнами минулого місяця, зокрема будуть зменшені тарифи на британські автомобілі, що постачаються до США.

Угоді передували тижні переговорів щодо реалізації частин пакту, які, як сподівається британський уряд, захистять британський бізнес від впливу тарифів Трампа.

Але угода включає 10% мито на більшість британських товарів, зокрема автомобілі, і не стосується очікуваного скасування зборів на імпорт сталі.

Виступаючи на саміті “Групи семи” (G7) у Канаді, прем'єр-міністр сер Кір Стармер назвав цей крок “дуже важливим днем” для обох країн.

Пакт, спочатку узгоджений минулого місяця, є першим, оголошеним Білим домом після того, як він запровадив широкомасштабні тарифи на низку товарів, що надходять до Америки на початку цього року.

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  • На початку травня США уклали торгову угоду із Великою Британією. Це була перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.
  • Як зазначв Трамп, у рамках цієї угоди США повинні отримати 6 млрд доларів зовнішніх надходжень від 10%-х тарифів, 5 млрд доларів нових експортних можливостей "для скотарів, фермерів та виробників". Також, за словами амениканського президента, документ посилює національну безпеку як США, так і Великої Британії "завдяки створенню зони торгівлі алюмінієм та сталлю, а також безпечного ланцюга поставок фармацевтичних препаратів".
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