Таїланд розпочав офіційні переговори щодо тарифів зі США

Таїланд офіційно розпочав торговельні переговори зі США та планує протягом тижня подати Вашингтону остаточну пропозицію, прагнучи швидкого вирішення тарифної кризи після затримок.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомив міністр фінансів Таїланду Пічай Чунхаваджіра, робочі групи обох країн розпочали торговельні переговори віртуально.

"Після переговорів ми скоригуємо нашу пропозицію та офіційно подамо її протягом цього тижня", – сказав він, проте відмовився озвучити деталі.

Раніше він зазначив, що Таїланд може знизити тарифи на товари з США, вирішити питання нетарифних бар'єрів, збільшити імпорт товарів та посилити правила щодо сертифікатів походження та перевалки.

Потім Пічаї проведе віртуальну зустріч на високому рівні, а особисті переговори можуть відбутися пізніше.

Навесні спроба Таїланду знизити запланований 36% тариф на експорт до США зазнала затримок. Вашингтон попросив країну вирішити низку торговельних питань, перш ніж розпочати офіційні переговори. Щоб їх пришвидшити, Таїланд минулого місяця подав низку пропозицій США після неформального спілкування з торговим представником штатів та деякими секретарями департаментів. Тарифна пауза закінчується в липні.

Ці заходи спрямовані на поступове скорочення профіциту торговельного балансу Таїланду зі США, його другим за величиною торговельним партнером, розміром 46 мільярдів доларів. Існує побоювання, що вищі тарифи США спричинять різке падіння тайського експорту, і це може спровокувати скорочення прогнозу економічного зростання на цей рік на цілий процентний пункт.