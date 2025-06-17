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CNN: Трамп не підпише спільну заяву G7 про війну між Ізраїлем та Іраном

Попри те, що зміст відповідає офіційній позиції Вашингтона.

CNN: Трамп не підпише спільну заяву G7 про війну між Ізраїлем та Іраном
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Агенція CNN повідомляє з посиланням на власне джерело у Білому домі про відмову Дональда Трампа підписувати спільне комюніке саміту країн "Великої сімки" в частині заклику до деескалації збройного протистояння Ірану та Ізраїлю.

При цьому проєкт документа, який поширюють європейські дипломати, не містить положень, які б суперечили офіційній позиції Вашингтона. Згідно з комюніке, держави G7 визнають право Ізраїлю на самооборону та підтверджують неприпустимість отримання Іраном ядерної зброї.

Незгода Трампа узгодити позицію щодо війни на Близькому Сході із союзниками свідчить про розбіжності всередині G7 ще навіть до початку ключових обговорень на саміті в Канаді. 
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