Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

Уряд Німеччини виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію

Борг оператора газопроводу Nord Stream 2 AG перед кредиторами нібито погасив американський бізнесмен Стівен Лінч.

Уряд Німеччини виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію
Ділянка газопроводу «Північний потік-2» у Лубміні, Німеччина
Фото: EPA/UPG

Заступник речника уряду ФРН Себастьян Гілле прокоментував перспективу перезапуску Nord Stream 1 і запуск Nord Stream 2, передає Укрінформ.

“Ви знаєте нашу позицію з цього питання: федеральний уряд чітко виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію”, - заявив Гілле.

Заява заступника речника уряду ФРН пролунала після повідомлень про те, що борг оператора газопроводу Nord Stream 2 AG (дочірня структура “Газпрому”) перед кредиторами нібито погасив американський бізнесмен Стівен Лінч. Це начебто дозволить формально вивести трубопровід з-під російського впливу, щоб використовувати його для постачання газу в Європу. 

Підписуйтесь на наш Google News

За повідомленнями низки ЗМІ, Лінч ніби прибув до Берліна для переговорів з цього приводу.

  • В кінці травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків"

  • Адміністрація США Джо Байдена запровадида санкції проти Warnig і Nord Stream 2 AG у 2022 році. Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена не були зацікавлені пропозицією купити Nord Stream 2 минулого року від Стівена Лінча, американського бізнесмена з досвідом роботи в Росії.

  • Трамп відверто критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну і звинувачував Німеччину і Європу загалом у тому, що вони занадто покладаються на російський газ і допомагають фінансувати військову машину Москви.

  • У лютому видання Handelsblatt писало, що німецький уряд може незабаром відновити роботу підірваного у 2022 році балтійського трубопроводу "Північний потік-2", змінивши його призначення. Замість російського газу у Берліні хочуть прокачувати морським дном екологічний водень із Фінляндії.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies