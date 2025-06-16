Уряд Німеччини виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію

Заступник речника уряду ФРН Себастьян Гілле прокоментував перспективу перезапуску Nord Stream 1 і запуск Nord Stream 2, передає Укрінформ.
“Ви знаєте нашу позицію з цього питання: федеральний уряд чітко виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію”, - заявив Гілле.
Заява заступника речника уряду ФРН пролунала після повідомлень про те, що борг оператора газопроводу Nord Stream 2 AG (дочірня структура “Газпрому”) перед кредиторами нібито погасив американський бізнесмен Стівен Лінч. Це начебто дозволить формально вивести трубопровід з-під російського впливу, щоб використовувати його для постачання газу в Європу.
За повідомленнями низки ЗМІ, Лінч ніби прибув до Берліна для переговорів з цього приводу.
- В кінці травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні заявив, що Німеччина зробить усе, щоб запобігти рестарту "Північних потоків".
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Адміністрація США Джо Байдена запровадида санкції проти Warnig і Nord Stream 2 AG у 2022 році. Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена не були зацікавлені пропозицією купити Nord Stream 2 минулого року від Стівена Лінча, американського бізнесмена з досвідом роботи в Росії.
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Трамп відверто критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну і звинувачував Німеччину і Європу загалом у тому, що вони занадто покладаються на російський газ і допомагають фінансувати військову машину Москви.
- У лютому видання Handelsblatt писало, що німецький уряд може незабаром відновити роботу підірваного у 2022 році балтійського трубопроводу "Північний потік-2", змінивши його призначення. Замість російського газу у Берліні хочуть прокачувати морським дном екологічний водень із Фінляндії.