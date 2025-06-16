Уряд Німеччини виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію

Заступник речника уряду ФРН Себастьян Гілле прокоментував перспективу перезапуску Nord Stream 1 і запуск Nord Stream 2, передає Укрінформ.

“Ви знаєте нашу позицію з цього питання: федеральний уряд чітко виходить з того, що Nord Stream не буде запущений в експлуатацію”, - заявив Гілле.

Заява заступника речника уряду ФРН пролунала після повідомлень про те, що борг оператора газопроводу Nord Stream 2 AG (дочірня структура “Газпрому”) перед кредиторами нібито погасив американський бізнесмен Стівен Лінч. Це начебто дозволить формально вивести трубопровід з-під російського впливу, щоб використовувати його для постачання газу в Європу.

За повідомленнями низки ЗМІ, Лінч ніби прибув до Берліна для переговорів з цього приводу.